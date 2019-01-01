ЕС ввел жесткие санкции против РФ - у Путина ответили

ЕС ввел жесткие санкции против РФ - у Путина ответили

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Фото: wikipedia.org

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый режим санкций Евросоюза в отношении ответственных за производство и применение химического оружия может опираться на предвзятые и засекреченные данные, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Такие незаконные, противоправные и противоречащие Конвенции о запрещении химического оружия действия легализуются не путем переговоров, а путем голосования, путем навязывания неправосудных решений. И в этом ряду как раз решение Евросоюза. Сначала из-за своих конфронтационного действия в ООН и в рамках Организации по запрещению химического оружия [ОЗХЗ] создали некие правила, которые противоречат международному праву, и они на основе этих правил будут получать [информацию]. Есть риск, что она будет неполной, предвзятой, а то и засекреченной, и на основе этих секретных решений, сведений наказывать тех или иных лиц", — заявил Лавров.

Напомним, что Совет Евросоюза утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. Также указано, что физическим и юридическим лицам ЕС запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские санкции.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ЕС, санкции, химоружие
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