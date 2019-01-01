Япония поставила Путину жесткий ультиматум

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды. Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана.

"Он понимает, что если Токио продолжит настаивать на возвращении сразу четырех спорных островов, то это может не только привести к тупику в переговорах, но и сократить шансы на получение даже двух островов — Хабомаи и Шикотан", — сказано в сообщении.

Однако высокопоставленный правительственный чиновник, близкий к Абэ, убежден, что возможность убедить Россию передать Японии все четыре спорных острова просто нереальная.

"Нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил это", — добавил он.

После оценки общественного мнения Абэ, как ожидается, вынесет окончательное решение о том, должна ли Япония заключить соглашение с Россией на основе обеспечения передачи двух островов поменьше.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.