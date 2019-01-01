Это нужно увидеть: тысячи людей в Киеве образовали живую цепь ко Дню Соборности

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22 января украинцы отмечают столетие Дня Соборности Украины – объединение ЗУНР и УНР. В этот день жители столицы символично соединили берега Днепра на мосту Патона, взявшись за руки. Впечатляющее видео опубликовал "5 канал", передает ONLINE.UA.

2 тысячи человек, обернутые флагами Украины, прошли на встречу друг другу с правого и левого берега реки. Это символизирует объединение Западно-украинской и Украинской народной республики, что состоялось в 1919 году. Кроме того, участники акции также одели форму, которую носили украинские солдаты в те времена и пели Гимн Украины.

Отметим, что 22 января в центре Киева движение всех видов транспорта, в том числе общественного, ограничат в связи с мероприятиями к столетию объединения ЗУНР и УНР.





Сто лет назад – 22 января 1919 года был провозглашен Акт Злуки. Это одно из важнейших событий эпохи Украинской революции 1917-1921 годов. Принятие этого документа означало объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. День Соборности Украины – государственный праздник, его официально отмечают с 1999 года.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 января Украина чтила память "киборгов" – военных и добровольцев, которые погибли во время защиты Донецкого аэропорта.