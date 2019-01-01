"Ужасный президент!": известный политик безжалостно раскритиковал Макрона

"Ужасный президент!": известный политик безжалостно раскритиковал Макрона

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Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Скандальный политик, итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини назвал французского лидера Эммануэля Макрона "ужасным президентом" в комментариях, которые, безусловно, добавят напряженности споре с соседом по иммиграции, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AP.

Сальвини, который длительное время является лидером правой "Лиги", заявил, что дело не во французском народе, а в "Макроне, который много говорит и мало достигает, который дает уроки благородства, а затем отбрасывает тысячи мигрантов на итальянской границе".

"Если Макрон настолько хорош, он может доказать это фактами, пустив тысячи беженцев, находящихся в Италии, и которым он обещал гостеприимство, вместе с другими европейскими странами", — сказал Сальвини.

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте попытался снизить напряжение, утверждая, что "мы не обсуждаем нашу историческую дружбу с Францией или с французским народом".

"Несмотря на политическую дискуссию, отношения остаются сильными и устойчивыми", — сказал Конте.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная газета Le Monde оказалась в громком скандале из-за странного фото президента Эммануэля Макрона, в котором читатели увидели сходство с Адольфом Гитлером. В издании уже оправдались — глава редакции издания Люк Броннер извинился перед читателями, объяснив, что художников журнала вдохновило творчество русских конструктивистов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Эммануэль Макрон, Маттео Сальвіні, Франция, Италия
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