Разведка: Путин хочет вернуть Украину - у него есть 3 сценария

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что у Кремля есть три варианта действий в 2019 году, чтобы вернуть Украину в свою орбиту. От воздействия на президентских и парламентских выборах до открытой военной агрессии, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача — "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. "Закрыть" -значит вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло", — сказал он.

Божко подчеркнул, что для этого в Кремле разработали три сценария развития событий.

"Первый — это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов... В случае провала пророссийских или таких, которые устраивают Россию сил, на президентских выборах, будет применяться второй сценарий, а именно – внутренняя дестабилизация или так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль", — добавил он.

Третий сценарий — военная операция.

"В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины", — сообщил руководитель спецслужбы.

В разведке считают, что вероятность реализации любого из этих сценариев высокая.

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