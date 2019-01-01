Суд дал Януковичу 13 лет за госизмену

Віктор Янукович (фото — ru.m.wikipedia.org)

Суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Приговор 24 января объявила коллегия Оболонского райсуда Киева, передает ONLINE.UA.

"Определить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", – заявил судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что суд отклонил статью "пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы". В этом судьи признали экс-президента невиновным, потому что не увидели убедительных доказательств, которые бы свидетельствовали, что Янукович был проинформирован о окончательной цели незаконных действий россиян – аннексии Крыма.

Заочное осуждение предполагает, что Януковича арестуют для отбывания наказания в том случае, если удастся его задержать.

Отмечается, что на данный момент приговор еще не является действующим. Он может быть обжалован в течение 30 дней и вступит в силу только в том случае, если никто не подаст жалобу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент-беглец Виктор Янукович, который сбежал в Россию, не может двигаться через полученную тяжелую травму. Он до сих пор находится в больнице, поэтому не смог выступить с последним словом в суде по делу о госизмене.