В Киеве умер известный украинский журналист

В Киеве умер известный украинский журналист

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Фото: pixabay.com

Вечером 25 января умер известный украинский журналист Николай Бабич. Заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН ушел из жизни во время операции в одной из киевских больниц, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

В Киеве умер известный украинский журналист (1) Николай Бабич (фото — unian.net)

Отмечается, что сердце 48-летнего Николая Бабича перестало биться около 17:00. В агенстве УНИАН убеждены, что смерть журналиста вызвала реакция на наркоз, введенный перед плановой операцией.

"Мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", — отметили в информагентстве.

Коллеги выражают грубокие соболезнования семье Николая Бабича, у которого остались жена и трое детей. Они не могут поверить в скоропостижную смерть журналиста.

"Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами", — пишут коллеги Бабича.

В Киеве умер известный украинский журналист (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в декабре 2018 года умер известный украинский режиссер и мультипликатор Юрий Гриневич. По словам коллег 48-летнего директора Одесской студии мультипликации, он умер внезапно, его здоровье "подкосило" за несколько дней.

Источник: УНІАН Теги: Украина, журналист, смерть, причины, Николай Бабич
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