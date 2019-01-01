В Киеве умер известный украинский журналист

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Вечером 25 января умер известный украинский журналист Николай Бабич. Заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН ушел из жизни во время операции в одной из киевских больниц, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

Николай Бабич (фото — unian.net)

Отмечается, что сердце 48-летнего Николая Бабича перестало биться около 17:00. В агенстве УНИАН убеждены, что смерть журналиста вызвала реакция на наркоз, введенный перед плановой операцией.

"Мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", — отметили в информагентстве.

Коллеги выражают грубокие соболезнования семье Николая Бабича, у которого остались жена и трое детей. Они не могут поверить в скоропостижную смерть журналиста.

"Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами", — пишут коллеги Бабича.