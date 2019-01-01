Мелания Трамп отсудила у The Telegraph извинения и компенсацию за лживые факты о ней

Меланія Трамп (фото — instagram.com)

Известная британская газета The Telegraph принесла извинения первой леди США Мелании Трамп за публикацию ложных утверждений о ней в статье "Тайна Мелании", которую издание выпустило 19 января. Там согласились выплатить существенный моральный ущерб супруге президента США, а также взять на себя судебные траты, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт издания.

В частности, издание извинилось перед Меланией Трамп за то, что в статье отца первой леди США человеком, который внушал страх всей семье. Также ложными фактами признаны утверждения о том, что Мелания бросила свой курс дизайна и архитектуры в университете, так как хотела продолжить успешную карьеру в качестве профессиональной модели.

"Мы признаём, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе, до того как встретила своего супруга, и получала работу без его содействия в этом", — также говорится в публикации.

Кроме этого, в сообщении The Telegraph идет речь о том, что в статье "Тайна Мелании" присутствовало ложное утверждение о том, что семья Мелании Трамп переехала в Нью-Йорк в 2005 году и жила в домах, принадлежащих Дональду Трампу. Этот факт также признали ложью.

"Мы безоговорочно извиняемся перед первой леди и ее семьей за любые затруднения, связанные с публикацией этих утверждений. В знак нашего сожаления мы согласны возместить миссис Трамп существенные убытки и ее судебные издержки", — написали в The Telegraph.

Следует напомнить, что Мелания Трамп не в первый раз "наказывает" прессу через суд за распространение ложных фактов о ней. В 2017 она выиграла дело у Daily Mail, в статье которого говорилось о работе Мелании Трамп в эскорте.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети безжалостно раскритиковали образ Мелании Трамп в кожаных лосинах.