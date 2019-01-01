Не спорные Курильские острова: у Путина рассказали, что мешает подписать мирный договор с Японией

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Главным препятствием к заключению мирного договора между Россией и Японией являются не Курильские острова, а поддержка Токио санкционного режима против РФ.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире российского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора. У нас же основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", — заявил Песков, касаясь темы спорных Курильских островов.

По словам пресс-секретаря Путина, Россия выступает за подписание мирного договора с Россией без предварительных условий в атмосфере доверия. Но, по его словам, понимание важных проблем между Москвой и Токио разнятся у российской и японской сторон.

Японские власти настаиват на том, чтобы наряду с мирным договором был решен вопрос по Курилам, т.е. чтобы Москва признала из японской территорией, которая вошла в состав СССР после Второй мировой войны. В России же отказываются отдавать японские острова Токио.

Следует отметить, что ранее японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды. Но высокопоставленный правительственный чиновник, близкий к Абэ, считает, что возможность убедить Россию передать Японии все четыре спорных острова просто нереальная.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.