Крыму грозит новая экологическая катастрофа - шокирующие подробности

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук сообщил, что в оккупированном Россией Крыму близ Керчи назревает новая угроза экологической катастрофы из-за деятельности Камыш-Бурунского железорудного комбината, передает ONLINE.UA.

По его словам, заметное ухудшение экологии на полуострове началось из-за разбора хранилища отходов металлургического производства, которые накопились в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината за время добычи сыпучих стройматериалов. Хранилище разбирают коммерческие строительные предприятия, которые контролирует Россия.

Отмечается, что хранилище было создано на месте крымских озер и сейчас представляет собой гидротехнические сооружения, в которых содержатся токсичные вещества. В целом содержание опасных веществ в нем превышает допустимую норму в 30-150 раз. Сейчас накопленные запасы сыпучих отходов используют как добавки при изготовлении цемента и строительного песка

"Ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсичных веществ морской водой вдоль побережья Черного моря", — говорит Тымчук.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее крымчане рассказали о жутких последствиях химвыбросов на полуострове.