"Церковь теперь - украинская": Порошенко подписал важный закон о переходе общин в ПЦУ

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. В нем прописаны правила и механизмы, которые позволят приходам, подчинявшимся УПЦ МП, присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины, сообщает ONLINE.UA.

В законе о переходе в ПЦУ прописано, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее, чем двумя третями от ее состава. После принятия такого решения изменения вносятся в устав и регистрируются в центральном органе исполнительной власти.

Также в законе указано, что часть общины, которая не согласна с решением о переходе в ПЦУ, вправе создать новую общину и заключить договор на пользование культовым зданием, но одновременно установлен и запрет на совершение любых действий, результатом которых может стать отчуждение имущества религиозной организации.

Напомним, 17 января 2019 года законопроект о переходе общин в ПЦУ одобрила Верховная Рада Украины. Подписанный Порошенко закон вступит в силу со следующего дня после опубликования.

Следует отметить, что после получения ПЦУ Томоса об автокефалии к ПЦУ перешли уже почти полторы сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Болгарии разгорелся религиозный скандал из-за признания ПЦУ.