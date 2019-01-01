В Приазовье приехали высокопоставленные чиновники ЕС: что случилось

Фото: twitter.com/katerynazelenko

Группа высокопоставленных чиновников ЕС 29 января прибыла в Приазовье, чтобы увидеть собственными глазами убытки и проблемы, вызванные войной России против Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в соцсети, передает ONLINE.UA.

В Приазовье приехали високопоставленные чиновники ЕС (фото — twitter.com/katerynazelenko)

"Ничего не может заменить увиденные собственными глазами убытки и насущную необходимость гражданского населения, вызванные войной России против Украины. Томаш Петршичек, Андерс Самуэльсен и Павел Климкин только прибыли в Мариуполь", — написала Зеленко.

Отмечается, что главной целью миссии ЕС на высоком уровне в Приазовье является оценка социальной, политической и экономической ситуации в регионе, который серьезно пострадал от российского беспредела в Азовском море. По итогам визита будет принято решение, как усилить поддержку Приазовья в рамках действующих программ при содействии европейских финансовых институтов.

Миссия ЕС отправилась в Приазовье (фото — twitter.com/katerynazelenko)

Миссию ЕС в Приазовье возглавляет исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петр Вагнер.

Также сегодня в Украину прибыли главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек. Они вместе в министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправились в Мариуполь. Также у них запланировано посещение КПВВ "Гнутово".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Донбасс посетила делегация ПАСЕ, чтобы выяснить на месте состояние дел с безопасностью в регионе и условия работы там миссии ОБСЕ.