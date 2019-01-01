Вакарчук откровенно рассказал о встречах с Порошенко

Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что встречается с разными людьми, включительно с государственными чиновниками и политиками, а также президентом Петром Порошенко. По словам артиста, чаще всего со своими визави он обсуждает возможность изменений в Украине.

Об этом певец сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.