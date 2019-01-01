Вакарчук откровенно рассказал о встречах с Порошенко

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что встречается с разными людьми, включительно с государственными чиновниками и политиками, а также президентом Петром Порошенко. По словам артиста, чаще всего со своими визави он обсуждает возможность изменений в Украине.
Об этом певец сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.
"Я общаюсь с разными политиками и государственными чиновниками. Безусловно, я общался с президентом. Один процент разговоров занимает: "Добрый день. Как дела?", а 99 процентов времени идет речь о моем желание настоящих перемен в стране", – говорит Вакарчук.
По его словам, когда только начинался разговор о Антикоррупционный суд и этого даже не было в требованиях Международного валютного фонда, были люди, которые хотели изменений.
"Идет речь про активистов, представителей общественного сектора. Мы вместе с ними думали о том, как сделать так, чтобы такое учреждение как Антикоррупционный суд существовало. Безусловно, были разговоры с Президентом по этому поводу. Также писали письма, один из которых был инициирован мной. Для меня большая честь, потому что его подписали иерархи православной церкви Филарет и Блаженнейший Святослав. Также его подписало большое количество моральных авторитетов: Ада Роговцева и Сергей Жадан", – отметил музыкант.
По его словам, эти переговоры были очень важными.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее солист группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет принимать участия в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.