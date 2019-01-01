Никакой войны нет: у Путина сделали резонансное заявление по Украине

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Между Россией и Украиной нет никакой войны, но при этом Москва не может положительно оценить отношения между странами.

С подобным резонансным заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"В Кремле бы хотели, чтобы отношения России и Украины были свободны от "уродливых проявлений. Между РФ и Украиной нет никакой войны, но Москва не может позитивно оценить отношения между двумя странами", — заявил пресс-секретарь администрации Путина.

Песков в очередной раз подчеркнул позицию Кремля, где уже пятый год утверждают, что Россия не ведет войну против Украины на Донбассе, а украинский Крым вошел в состав РФ после "законного референдума". Российские власти считают, что конфликт на Донбассе является гражданской войной, уверяя, что "украинцы все равно остаются для россиян очень близким народом".

При этом Кремль категорически отказывается от введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, что в Украине и во многих странах ЕС считают важным шагом для завершения войны. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что абсолютно нереалистично надеяться на то, что Донбасс вернется под контроль Киева.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер не исключает, что в 2019 году президент России Владимир Путин может решиться на вооруженное вторжение в Украину.