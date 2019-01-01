"Слишком сексуальная": Дженнифер Лопес показала, как должен выглядеть идеальный пресс

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес не прекращает тренировок и со своим бойфрендом Алексом Родригесом запустили спортивный челендж. Результаты занятий спортом она показала на эффектном фото, передает ONLINE.UA.

Так, недавно красотка запустила в сети свой челендж. Она со своим бойфрендом анонсировала флешмоб по отказу от сладостей и углеводной пищи. Пара объявила 10-дневную диету и ежедневные тренировки в спортивном зале.

Перед завершением челленджа Джей Ло показала, насколько ее фигура стала идеальной. Артистка предстала перед поклонниками в топе и лосинах, засветив рельефный пресс. Свой пикантный образ она дополнила шапкой.

"Вы всегда спрашиваете меня, как не потерять мотивацию и быть сосредоточенным на целях. Все просто, мои тренировки всегда дают результат", – рассказала Дженнифер Лопес.

Красавица добавила, что этот челендж для нее был непростым. Даже с такой физической подготовкой Дженнифер Лопес с нетерпением ожидает завершения такого спортивного флешмоба.

"Ты слишком сексуальная; самая красивая фигура на планете; спорт делает нас идеальными; ты такая невероятная; обожаю тебя, Дженнифер", — пишут фанаты красавицы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, заподозрили в очередном плагиате. В ее новом клипе "Сумасшедшая", премьера которого состоялась 31 мая, заметили поразительное сходство с клипом другой скандальной звезды Светланы Лободы, а также с клипами знаменитой певицы Дженнифер Лопес.