"Мы категорически против": власти РФ выступили со сканадальным заявлением по Азову

"Мы категорически против": власти РФ выступили со сканадальным заявлением по Азову

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовский регион неправильно поняли, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Россия разрешила представителям Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив лишь один раз. О создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.

"Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", – заявил он.

Отметим, что власти РФ прекрасно понимают, что присутствие европейских наблюдателей в регионе заставит их выполнять все международные обязательства и вести менее агрессивную политику в отношении судов, которые идут в украинские порты. Именно поэтому, Кремль и выступает против присутствия мониторинговой миссии возле Керченского пролива.

"Мы категорически против того, чтобы это согласовывалось с многосторонним форматом мониторинга, да еще и включительно с Украиной. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии",
– подчеркнул Карасин.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море. 

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Кремль, Азов, миссия
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 31 января - доллар дешевеет, евро стал дороже
Курс валют на сегодня 31 января - доллар дешеве...
"Они давят на окружение Путина": политолог рассказал про хитрый план США
"Они давят на окружение Путина": поли...
Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру
Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру
"РФ уже начала это делать": в Кабмине сообщили тревожные новости
"РФ уже начала это делать": в Кабмине...
Путин через своего соратника предлагал Трампу свой "мирный" план по Донбассу - The Guardian
Путин через своего соратника предлагал Трампу с...
В госбюджет Украины привлечено рекордную сумму - первые подробности
В госбюджет Украины привлечено рекордную сумму ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи