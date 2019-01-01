"Мы категорически против": власти РФ выступили со сканадальным заявлением по Азову

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Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовский регион неправильно поняли, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Россия разрешила представителям Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив лишь один раз. О создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.