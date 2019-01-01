"Мы категорически против": власти РФ выступили со сканадальным заявлением по Азову

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Азовский регион неправильно поняли, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
По его словам, Россия разрешила представителям Германии и Франции отправить своих представителей в Керченский пролив лишь один раз. О создании мониторинговой миссии на постоянной основе не может быть и речи.
"Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", – заявил он.
Отметим, что власти РФ прекрасно понимают, что присутствие европейских наблюдателей в регионе заставит их выполнять все международные обязательства и вести менее агрессивную политику в отношении судов, которые идут в украинские порты. Именно поэтому, Кремль и выступает против присутствия мониторинговой миссии возле Керченского пролива.
"Мы категорически против того, чтобы это согласовывалось с многосторонним форматом мониторинга, да еще и включительно с Украиной. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии",
– подчеркнул Карасин.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Черном море.