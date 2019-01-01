"Космическая красавица": Джиджи Хадид очаровала фанатов впечатляющими фотографиями

Джіджі Хадід (фото — Instagram)

Всемирно известная супермодель Джиджи Хадид опубликовала снимки с "космической" фотосессии. Фото появились на странице звезды в Instagram, передает ONLINE.UA.

На одном снимке модель в серебристой облегающей комбинезоне позирует возле космического аппарата с открытым люком. Хадид смотрит вверх, разведя руки в стороны.

На втором фото супермодель сидит за панельной доской космического аппарата. На ней большая серебряная куртка, топ на тонких бретелях и серебряные туфли на грубой подошве. Одну ногу Хадид поставила прямо на приборы.

Съемка была для журнала Bazar, судя по подписи самой звезды — это архивные фото. За несколько часов снимки собрали больше миллиона лайков.

Стоит отметить, что фанаты красавицы остались в восторге от этой фотосессии.

"Ты наша космическая красавица; какая интересная идея — выглядит впечатляюще; нежная и страстная одновременно; Джиджи всегда выглядит идеально; на первое фото можно смотреть вечно; сексуальные образы; твоя фигура просто безупречна", — пишут поклонники модели.

Напомним, Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе, в семье бизнесмена Мохамеда Хадида и экс-модели Йоланди Хадид. Мать девушки имеет нидерландские корни, отец — палестинец.Свою карьеру Хадид начала еще в возрасте двух лет — ее заметил Пол Марчиано, дизайнер и соучредитель бренда Guess. Несколько лет Джиджи позировала для линии «Baby Guess». Теперь она ангел Victoria’s Secret, посол косметического бренда Maybelline.