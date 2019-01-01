Россия разместила вблизи Украины ракеты с ядерными боезарядами - Минобороны

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На расстоянии 250 км от границы Украины Россия разместила 12 ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут быть оснащены ядерными боезарядами, дальность действия которых достигает 500 км.

Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

"В районе населенного пункта Краснодар развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)", — говорится в ответе Минобороны на информационный запрос относительно данных о развертывании в непосредственной близости к украинско-российской границы ядерного вооружения России.

Источник отмечает, что ранее эту же информацию подтверждал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Он уточнял, в радиус поражения подведенных к границе с Украиной российских ракетных комплексов "Искандер", которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, попадает Киев.

При этом Романенко подчеркивал, что Украина в рамках предупредительных мер проводит испытания крылатых ракет и ракетных комплексов, дальность которых сможет покрыть Моску и Санкт-Петербург.

Напомним, ракетные комплексы "Искандер" относятся к семейству оперативно-тактического вооружения, основным назначением которых является уничтожение систем противовоздушной обороны и противоракетной обороны противника, а также объектов, прикрываемых ими, на расстоянии до 500 км.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия продолжает стягивать тяжелое вооружение к украинским границам. Вблизи оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также со стороны аннексированного Крыма размещено около 90 тысяч российских военнослужащих и наемников, сотни танков, БМП, систем ракетной артиллерии, самолетов и боевых кораблей.