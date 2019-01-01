Выхода нет: эксперт спрогнозировал России будущее слабой страны

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Россию ждет будущее слабой страны, поскольку система демократических выборов в РФ не работает, а инструменты влияния общественности на власть крайне ограничены.

Об этом заявила заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Ирина Павленко на основании результатов социологического опроса, передает ONLINE.UA со ссылкой на ZN.UA.

О нерадужных перспективах бущуего России говорится в исследовании российских ученых "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", которое вышло в конце 2018 года. В нем указано, что россияне видят свою страну в будущем отсталой и слабой, причиной чему считают международное одиночество России, возникшее из-за политики конфронтации Кремля. По мнению Павленко, выхода из этой ситуации нет.

"Остаются протесты. Однако большинство россиян, явно учитывая свои ментальные особенности, участвовать в протестах до сих пор не готовы. Об этом заявили 66% респондентов Левада-центра. Хотя количество людей, уверенных в возможности в России таких массовых акций протеста, возросла за год с 17 до 37%", — подчеркнула эксперт.

Павленко добавила, что на сегодняшний день авторитарный режим в РФ достиг своего "стеклянного потолка" развития. Она напомнила, что россияне полностью недовольны властью, а не конкретными лицами, что выраженно отражается в последних результатах соцопросов, показывающих рекордный негативный максимум за последние 18 лет — по данным "Левада-центра" 53% россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку, а свое доверие Путину выражают чуть больше 30% граждан страны.

"Причинами этого роста недовольства стали экономические неурядицы, коррупционные скандалы, падение реальных доходов россиян, повышение налогов, а также внешнеполитическая активность Путина, которую граждане стали оценивать как слишком дорогую игрушку", — подытожила эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что рейтинг доверия населения России к Путину в январе 2019 года снизился до 33,4% — это самый низкий показатель за 15 лет его президентства. Это подтверждают результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.