РФ проводит масштабные учения в оккупированном Крыму - первые подробности

Фото: mil.ru

На полигонах в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проходят обучение по боевым стрельбам, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Указано, что морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

"Наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики — приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности. Также в ходе маршей военнослужащие обучаются действиям по обороне колонны техники", — сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что учения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около 1000 российских военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в оккупированном Крыму называют незаконными.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее у Порошенко заявили об угрозе начала полномасштабной войны Украины с Россией.