"Повар Путина" регулярно летает в Африку и на Ближний Восток: раскрыты новые факты связей Кремля с "вагнеровцами"

"Кухар Путіна" Євген Пригожин (фото з відкритих джерел)

Приближенный к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", за последние два года почти 80 раз летал в страны Африки и на Ближний Восток. Его поездки связывают в российскими наемниками из ЧВК "Вагнер", которые воюют в зонах вооруженных конфликтов.

О новых фактах связей Кремля с "вагнеровцами" говорится в расследовании российской "Новой газеты", сообщает ONLINE.UA.

Журналисты выяснили, что Пригожин ежемесячно летает на бизнес-джете M-VITO на Ближний Восток. Отмечается, что за два года 48 раз самолет "кремлевского повара" совершил посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. В большинстве случаев Бейрут, судя по деталям перелетов, использовался только как перевалочный пункт, из которого через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку, где приземлялся 28 раз.

В сообщении подчеркивается, что воздушное пространство над Сирией закрыто для полетов гражданских самолетов, так как там высоки риски попадания под обстрел. Не многие рискуют там лететь, но самолет Пригожина 21 раз побывал над территорией Сирии с 2016 года.

Отмечается, что во время полетов на Ближний Восток и в страны Африки Пригожин не только курирует "вагнеровцев", но и отстаивает интересы России в этих странах. По данным журналистов, Пригожин играет не последнюю роль не только в подписаниях договоров о военном сотрудничестве, но и соглашений о разведке и добыче полезных ископаемых.

В публикации "Новой газеты" указано, что журналисты направили запрос на почту группы компаний "Конкорд", принадлежащей Пригожину, об интересах "повара Путина" в странах Африки, Ливане и Сирии. Из неверифицировнаного аккаунта, вероянно связанного с Пригожиным, они получили ответ, что самолет, о котором идет речь в расследовании, бизнесмену не принадлежит и на его борту Пригожин якобы не летал в вышеназванные страны.

Напомним, Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей" и "частной военной компании Вагнера". Он отрицает свою причастность к российским наемникам, которые воюют в Сирии, на Донбассе и в других странах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "ихтамнеты" Путина подали жалобу в Международный суд за незаконное использование людей в военных целях.