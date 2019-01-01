Космический телескоп Hubble случайно обнаружил карликовую галактику

Фото: NASA

Телескоп Hubble сделал уникальное открытие — обнаружил карликовую галактику всего в 13 000 световых лет от нас.

Исследователи NASA обнаружили скопление звезд внутри Млечного Пути и назвали его NGC 6752, сообщает ONLINE.UА.

«Сначала мы хотели исследовать скопление на предмет аномалий. Однако нам пришлось спешно переключиться на другой объект, потому что за звездным скоплением оказалась целая галактика», — рассказали астрономы.

Они добавили, что карликовая галактика выглядит слабо развитой, а потому все эти годы «пряталась» на самом видном месте. По галактическим меркам она находится совсем близко, всего в 30 миллионах световых лет от Земли.

Галактике дали название Bedin-1 в честь ведущего исследователя проекта Луиджи Бедина. Это карликовая галактика, которая в целом похожа на «собратьев», но предельно удалена от других космических объектов. Сейчас ее называют одной из самых изолированных галактик во Вселенной.

«Карликовую галактику обнаружили чудом, и теперь мы уверены, что за светом звездных скоплений могут скрываться и другие подобные галактики. Выявить их поможет WFIRST — телескоп, которій NASA собирается запустить на орбиту», — заявил Луиджи Бедини.

Напомним, выявили прародителя сотен галактик. Этот объект имеет название Гиперион, он образовался всего через 2 млрд лет после Большого взрыва.