Кремль: у России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"

Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что у России нет никаких претензий к президенту-беглецу Виктору Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос о юридическом основании длительного пребывания Януковича в России, тогда как граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков ответил: "Я не думаю, что на него это распространяется".Относительно статуса, с которым Янукович находится на территории России, Песков сказал: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный".

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве относятся к Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины".

Напомним, 6 февраля экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. Онлайн-трансляция начнется в 13.00 по киевскому времени. Адвокат Януковича, Александр Горошинский, сообщал, что одной из главных тем, о которых Янукович будет говорить на пресс-конференции, станет его приговор о госизмене, который был вынесенный Оболонским судом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Порошенко прокомментировали приговор Януковичу.