Папа Римский сделал резонансное заявление о насилии над монахинями в церкви

Папа Римский сделал резонансное заявление о насилии над монахинями в церкви

  |  Мир   |   Читати українською
Папа Римський Франциск (фото — wikipedia.org)

Монахини многократно становились жертвами сексуального насилия со стороны представителей духовенства. Их даже удерживали как секс-рабынь во времена предшественника Папы Римского Бенедикта XVI.

Такие резонансные факты признал Папа Римский Франциск во время исторического визита на Ближний Восток, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC News Украина.

Глава Католической церкви впервые признал существование проблемы сексуального насилия над монахинями в Католической церкви. Он уверил, что Ватикан решает эту проблему, подчеркнув, что она до сих пор нерешена и распространена в отдельных регионах.

Следует отметить, что ранее Папа Римский уже извинялся за сексуальное насилие в церкви. Он признавал факт насилия над детьми со стороны священников, которое долгие годы скрывала сама Католическая церковь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 88-летний кардинал Теодор МакКарик лишился членства в Коллегии кардиналов Ватикана из-за громкого секс-скандала. Папа Римский Франциск отправил его в отставку и поручил "посвятить свою жизнь молитвам и покаянию" за сексуальное насилие над детьми.

Источник: ВВС Теги: сексуальное насилие, католическая церковь, Папа Римський Франциск, черниці
Новости других СМИ
Как Трамп подставил Трампа - курьезное фото
Как Трамп подставил Трампа - курьезное фото
Россия устанавливает галлюциногенное оружие на кораблях - шокирующие подробности
Россия устанавливает галлюциногенное оружие на ...
В России похвастались успешным испытанием оружия "судного дня"
В России похвастались успешным испытанием оружи...
Конституционный суд Украины утвердил переименование еще одной области
Конституционный суд Украины утвердил переименов...
Еще одна страна решила сократить зависимость от российского газа
Еще одна страна решила сократить зависимость от...
Эстония приготовила для России неприятный сюрприз
Эстония приготовила для России неприятный сюрприз
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги