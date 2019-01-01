Папа Римский сделал резонансное заявление о насилии над монахинями в церкви

Папа Римський Франциск (фото — wikipedia.org)

Монахини многократно становились жертвами сексуального насилия со стороны представителей духовенства. Их даже удерживали как секс-рабынь во времена предшественника Папы Римского Бенедикта XVI.

Такие резонансные факты признал Папа Римский Франциск во время исторического визита на Ближний Восток, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC News Украина.

Глава Католической церкви впервые признал существование проблемы сексуального насилия над монахинями в Католической церкви. Он уверил, что Ватикан решает эту проблему, подчеркнув, что она до сих пор нерешена и распространена в отдельных регионах.

Следует отметить, что ранее Папа Римский уже извинялся за сексуальное насилие в церкви. Он признавал факт насилия над детьми со стороны священников, которое долгие годы скрывала сама Католическая церковь.