Эстония приготовила для России неприятный сюрприз

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Власти Эстонии планируют ввести импортные пошлины на российскую электроэнергию, поскольку дешевое российское электричество вытесняет с рынка часть продукции государственного энергетического концерна Eesti Energia, передает ONLINE.UA со ссылкой на ERR.

Отмечается, что российская и белорусская электроэнергия поступает на рынок Nord Pool в основном через Финляндию и Литву. Согласно подсчетам Eesti Energia, в прошлом году Россия и Беларусь экспортировали в регион бирже Nord Pool через Литву и Финляндию более 13,3 тераватт-часов, что в полтора раза превышает общее потребление электричества в Эстонии в 2018 году. В сравнении с 2017 годом, объем российского электричества на рынке северных и балтийских стран вырос почти на 50%.

В Eesti Energia убеждены, что страны Балтии должны по примеру Финляндии установить пошлины на импорт русского электричества.Такие планы поддерживает и министерство экономики.

"В связи с выборами в Латвии переговоры о применении подобного решения остановились в прошлом году. Мы надеемся продолжить их в текущем году", — сказал руководитель отдела энергетики Минэкономики Тимо Татар.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что удалось раскрыть сеть агентов влияния России среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики.