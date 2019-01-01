Россия устанавливает галлюциногенное оружие на кораблях - шокирующие подробности

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Авторитетное британское издание The Times узнало, что Российский военно-морской флот начал оснащать военные корабли оружием "визуальной оптической интерференции", которое может вызвать галлюцинации и тошноту у врагов, передает ONLINE.UA.

Источники сообщают, что установка "5 P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

"Филин" выпускается государственной компанией "Роселектроника" и устанавливается на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибор установят еще на два фрегата, которые строит РФ.Установка относится к классу нелетального оружия и ее могут применить ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров. Во время испытаний волонтеры не смогли поразить судна, вооруженные "Филин", — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что "Филин" можно применять и на суше. Он способен влиять на работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров и системы нацеливания управляемых противотанковых ракет.