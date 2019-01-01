"Они давят на нас": Эрдоган пожаловался Путину на США

"Они давят на нас": Эрдоган пожаловался Путину на США

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Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Ердоган в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на давление США в связи закупкой противоракетных систем С-400, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Что Касается С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", — сказал президент Турции.

Как известно, недавно официальный Вашингтон заявил, что американское правительство остановит процесс продажи Турции ракетных комплексов Patriot, если Анкара совершит закупку российских систем С-400.

Еще 2 года назад Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которую используют другие страны НАТО. В своем отчете в конце ноября Пентагон предупредил, что покупка системы С-400 будет иметь неизбежные негативные последствия для отношений США и Турции.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать данную зону. 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, Владимир Путин, Реджеп Таип Эрдоган, протракетні системи
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