"Они давят на нас": Эрдоган пожаловался Путину на США

Володимир Путін та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Ердоган в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на давление США в связи закупкой противоракетных систем С-400 , сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Что Касается С-400 . Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", — сказал президент Турции.

Как известно, недавно официальный Вашингтон заявил, что американское правительство остановит процесс продажи Турции ракетных комплексов Patriot, если Анкара совершит закупку российских систем С-400 .