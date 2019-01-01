"Они давят на нас": Эрдоган пожаловался Путину на США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Ердоган в ходе пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пожаловался на давление США в связи закупкой противоракетных систем С-400, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".
"Что Касается С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", — сказал президент Турции.
Как известно, недавно официальный Вашингтон заявил, что американское правительство остановит процесс продажи Турции ракетных комплексов Patriot, если Анкара совершит закупку российских систем С-400.
Еще 2 года назад Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которую используют другие страны НАТО. В своем отчете в конце ноября Пентагон предупредил, что покупка системы С-400 будет иметь неизбежные негативные последствия для отношений США и Турции.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до сих пор не увидел приемлемого плана по созданию "зоны безопасности"
на северо-востоке Сирии за три недели после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать данную зону.