Эксперт озвучил наиболее реалистичный план урегулирования конфликта на Донбассе

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Политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что больше перспективы в реализации завершения конфликта на Донбассе имеет план представителя ОБСЕ Сайдика, чем то, что озвучил в США министр внутренних дел Аваков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"В Украине идут президентская и парламентские кампании, и не понятно, где и кем будет Аваков после их завершения. Он, наверное, уйдет в отставку вместе со всем правительством. План Авакова по возврату Донбасса – имиджевый проект министра. Аваков показывает США, что как глава МВД – он борец за честные выборы. С другой стороны, показывает себя как миротворца, у которого свой особый план", — объясняет эксперт.

По словам Фесенко, в практическом ключе план Сайдика имеет больше значение и перспективы, как бы критично это не воспринималось в Киеве и Москве. По его мнению, этот план разработан на Западе, и проект вызвал интерес и оценку конструктивных предложений.

"А план Авакова вряд ли американцы воспринимают, как рабочий документ. Скорее, как одно из возможных предложений. США, отмечает Фесенко, примут план Авакова во внимание. Но сам по себе план в качестве практических рекомендаций не имеет особых перспектив. Могут быть использованы некоторые элементы. Если их примут на вооружение на Западе или те, кто будет при власти в Украине", — добавил эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украине заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии столкновения на Донбассе.