Эксперт назвал главную целью Путина на президентских выборах в Украине

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Стратегия российского главы Владимира Путина на президентских выборах в Украине в 2019 году заключается не в том, чтобы привести к власти удобного Кремлю кандидата. Он хочет, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки.

Такое мнение выразил социолог и публицист Игорь Эйдман, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главред".

Эйдман убежден, что Путину вообще не нужен легитимный президент в Украине. Поэтому он будет прикладывать всех сил, чтобы ввергнуть страну в хаос.

"Путину нужны массовые беспорядки и столкновения в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациях. А еще лучше — отмена президентских выборов или их второго тура", — считает социолог.

Он напомнил, что российская пропаганда давно твердит, что Украина — несостоявшееся государство. Поэтому, на президентских выборах 2019 Кремль бросит все свои ресурсы Кремль, чтобы подтвердить этот тезис.

Ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас прогнозирует, что Россия использует все возможные тактики, чтобы повлиять на выборы в Украине, которые состоятся 31 марта. По его мнению, вполне возможен взлом оборудования для выборов, чтобы РФ смогла вмешаться в электронные процессы подсчета голосов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол США рассказала, кого Вашингтон поддержит на выборах в Украине.