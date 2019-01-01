"Мне их жаль": Лавров цинично высмеял власти США

"Мне их жаль": Лавров цинично высмеял власти США

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Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли", что санкции против России не имеют никакого эффекта. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России, передает ONLINE.UA.

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", — сказал Лавров.

Стоит отметить, недавно одиозный глава МИД РФ заявил, что позиция Европейского Союза относительно возобновления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей относительно войны на Донбассе является бесперспективной. Также дипломат добавил, что в целом РФ имеет заинтересованность в нормализации отношений с ЕС.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что предложение США о введении миротворцев ООН на Восток Украины является недопустимым. С данным заявлением он выступил на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сергей Лавров, РФ, США, санкции
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