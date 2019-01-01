США провели первую за два года воздушную разведку над Россией: появились подробности

США провели первую за два года воздушную разведку над Россией: появились подробности

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Фото: commons.wikimedia.org

Военный самолет США Boeing OC-135B совершил разведывательный полет над Россией. На борту самолета-разведчика находилось шесть наблюдателей.

В российским Минобороны подтвердили, что США провели наблюдательный полет над территорией РФ. Там отметили, что операция была выполнена в рамках договора по открытому небу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Российские военные уточнили, что разведывательный самолет США поднялся с аэродрома в Хабаровске, чтобы выполнить первый с 2017 года наблюдательный полет над территорией России. Этот полет был согласован и осуществлен "по согласованному маршруту".

Американский военный самолет ОС-135Б, как указали в Минобороны РФ, относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Там уточнили, что вся аппаратура, установленная на нем, прошла международное освидетельствование.

О том, что американский самолет провел наблюдательный полет над Россией, ранее сообщал пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис. По информации спикера американского ведомства, ОС-135Б пролетел в Дальневосточном федеральном округе, в частности, его маршрут проходил недалеко от Читы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку в Черном море у берегов Крыма.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, США, разведка, самолёт, полет, Минобороны РФ
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