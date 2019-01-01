США провели первую за два года воздушную разведку над Россией: появились подробности

Военный самолет США Boeing
В российским Минобороны подтвердили, что США провели наблюдательный полет над территорией РФ. Там отметили, что операция была выполнена в рамках договора по открытому небу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.
Российские военные уточнили, что разведывательный самолет США поднялся с аэродрома в Хабаровске, чтобы выполнить первый с 2017 года наблюдательный полет над территорией России. Этот полет был согласован и осуществлен "по согласованному маршруту".
Американский военный самолет
О том, что американский самолет провел наблюдательный полет над Россией, ранее сообщал пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис. По информации спикера американского ведомства,
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля самолет Военно-воздушных сил США Boeing