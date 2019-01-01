США провели первую за два года воздушную разведку над Россией: появились подробности

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Военный самолет США Boeing OC-135 B совершил разведывательный полет над Россией. На борту самолета-разведчика находилось шесть наблюдателей.

В российским Минобороны подтвердили, что США провели наблюдательный полет над территорией РФ. Там отметили, что операция была выполнена в рамках договора по открытому небу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Российские военные уточнили, что разведывательный самолет США поднялся с аэродрома в Хабаровске, чтобы выполнить первый с 2017 года наблюдательный полет над территорией России. Этот полет был согласован и осуществлен "по согласованному маршруту".

Американский военный самолет ОС-135 Б, как указали в Минобороны РФ, относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Там уточнили, что вся аппаратура, установленная на нем, прошла международное освидетельствование.

О том, что американский самолет провел наблюдательный полет над Россией, ранее сообщал пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис. По информации спикера американского ведомства, ОС-135 Б пролетел в Дальневосточном федеральном округе, в частности, его маршрут проходил недалеко от Читы.