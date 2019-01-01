Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю: что известно

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Синод в Стамбуле принял решение о самороспуске русского экзархата в Европе. В Константинополе решили упразднить Архиепископии русских церквей в Западной Европе и интегрировать ее приходы в различные святые митрополии Патриархата. 23 февраля русский экзархат провел собрание, где было решено не подчиняться патриарху Варфоломею.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Orthodoxie.com, передает ONLINE.UA.

Известно, что Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе провела внеочередное заседания накануне в Париже. В нем приняли участие 206 человек, 191 из которых вступили против самороспуска. Предполагается, что свою дальнейшую судьбу, а именно вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя, русский экзархат определит в ближайшие три месяца. Решение о подчинении будет утверждено на генассамблее в июне.

Напомним, архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что русский экзархат пребывает в подчинении Константинополя. В конце ноября 2018 года, после того, как РПЦ отказалась подчиняться Варфоломею из-за предоставления Томоса об автокефалии Украине, Синод в Стамбуле принял решение о роспуске русского экзархата, а его духовенству и верующим предложили перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Следует отметить, что русский экзархат в Европе насчитывает 65 приходов, два монастыря и 11 действующих церквей, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Приходы русского экзархата находятся во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании.

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