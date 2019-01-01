Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы

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В воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят парламентские выборы, на результат которых пытается повлиять Россия.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Россия использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия для мигрантов, и снятие пошлин на молдавскую продукцию, и тому подобное", – сказал Канду.

По его словам, за два дня до выборов в Молдове в МВД России заявили об уголовном деле против лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, что, по мнению Канду, имеет прямое отношение к выборам. Кроме того, ряд договоренностей, которых Россия достигла с президентом Молдовы Игорем Додоном накануне выборов, например, об отмене пошлин на поставки сельхозпродукции, по словам спикера парламента, тоже носили политический характер.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Россия не вмешивается в выборы, а заявления Канду назвал кощенственными. Он считает, что Молдове нужно иметь тесные связи с РФ на фоне неопределенности относительно будущего Евросоюза.

Напомним, Конституционный суд Молдовы несколько раз отстранял Додона от исполнения обязанностей президента из-за его пророссийской позиции. После этого в пардаменте задумались о том, чтобы пост президента в стране вообще отменить. Канду утверждает, что следующий состав выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Додон решил пойти против правительства своей страны из-за дружбы с Россией.