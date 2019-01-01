В ЕС жестко отреагировали на ситуацию в Венесуэле

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Власти Венесуэлы должны признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию в стране, иначе избежать эскалации напряженности конфликта не удастся.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайта Совета Евросоюза.

Могерини от имени ЕС призвала правоохранительные органы и службы безопасности Венесуэлы проявлять сдержанность, избегать применения силы и допускать гуманитарную помощь.

"Ухудшение условий жизни в Венесуэле, связанное с многоплановым кризисом, поразившим страну, сказывается на все большем числе венесуэльцев. Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения", — заявила она.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам подчеркнула, что Брюссель категорически отвергает использование нерегулярных вооруженных групп для запугивания гражданских лиц и законодателей, которые мобилизовались для распределения помощи. Она указала на то, что истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому его решение может быть только политическим.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион. Мы решительно подтверждаем наш призыв к восстановлению демократии посредством свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов. ЕС через Международную контактную группу готов поддержать этот процесс", — добавила главы европейской дипломатии, отметив, что народ Венесуэлы уже сильно пострадал, и настало время позволить ему самому определить свое будущее.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США поставили ультиматум силовикам Мадуро, пригрозив им большими санкциями и изоляцией, если они продолжат действовать против мирных граждан.