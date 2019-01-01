Brexit планируют отложить до 2021 года: что произошло

Власти Евросоюза рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС, передает ONLINE.UA.
Как известно, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться
"Замена
21-месячногопереходного периода дополнительным временем как государству-члену позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма "бекстоп", — говорится в материале.
ЕС может проголосовать за перенос Brexit, если Лондон сделает соответствующее обращение и выразит готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС утвердили соглашение с Великобританией по Brexit.