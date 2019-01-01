Brexit планируют отложить до 2021 года: что произошло

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Власти Евросоюза рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС, передает ONLINE.UA.

Как известно, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Премьер Британии Тереза Мэй отложила голосование по соглашению с ЕС до 12 марта. Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение в ближайшие дни.

"Замена 21-месячного переходного периода дополнительным временем как государству-члену позволит Великобритании и ЕС разработать свои планы на будущие отношения с целью изменения противоречивого ирландского механизма "бекстоп", — говорится в материале.

Сторонниками переноса выхода Британии из ЕС называют президента Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Отмечается, что Брюссель хочет избежать короткой отсрочки Brexit на пользу длинной, если это произойдет.

ЕС может проголосовать за перенос Brexit, если Лондон сделает соответствующее обращение и выразит готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС утвердили соглашение с Великобританией по Brexit.