"Есть прогресс!": Трамп принял неожиданное решение

"Есть прогресс!": Трамп принял неожиданное решение

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

По словам самого главы Белого дома, на это решение его вдохновил прогресс в переговорах с Китаем.

Трамп подчеркнул, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Кроме того, американский лидер анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

"Есть прогресс!": Трамп принял неожиданное решение (1)

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. С данным заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Китай, пошлины, Дональд Трамп
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