"Есть прогресс!": Трамп принял неожиданное решение

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

По словам самого главы Белого дома, на это решение его вдохновил прогресс в переговорах с Китаем.

Трамп подчеркнул, что сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Кроме того, американский лидер анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. С данным заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.