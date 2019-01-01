В МИД Украины выступили с важным заявлением относительно двойного гражданства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако с ограничением для лиц с гражданством Российской Федерации. Такое условие должно быть сохранено пока Кремль проводит агрессивную политику против Украины, передает ONLINE.UA.

По словам дипломата, о введении двойного гражданства Украины и России можно будет говорить только после того, как страна агрессор вернет все незаконно оккупированные территории. Если такая инициатива будет принята на законодательном уровне, в Украину смогут приезжать профессионалы из-за рубежа, чтобы помочь с реформами.

"Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун (и.о. министра здравоохранения Украины – 24 ред.) – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к двойному гражданству, но четко определить, кто может претендовать на него", — говорит Климкин.

Двойное гражданство практикуют некоторые страны Европы, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Румыния, Швейцария и тому подобное.

Стоит отметить, что украинский дипломат часто выступает с предложением разрешить двойное гражданство в Украине. Однако, по его мнению, кроме россиян его не нельзя также выдавать военным командирам.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД Украины Павел Климкин объяснил решение Центральной избирательной комиссии о закрытии в России участков для голосования на выборах в Украине фактором безопасности.