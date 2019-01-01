"Базарные тетки с ОРДЛО сорвали заседание ": Геращенко сообщила плохие новости из Минска

"Базарные тетки с ОРДЛО сорвали заседание ": Геращенко сообщила плохие новости из Минска

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Фото: скриншот відео

Представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что подельницы российских оккупантов Донбасса сорвали заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, передает ONLINE.UA.

Официальный Киев требовал на заседании возвращения военнопленных моряков и других пленников Кремля в обмен на осужденных в Украине россиян.

"Заседание группы было грубо сорвано базарными тетками (других оккупанты на оккупированных территориях не нашли), которые являются приглашенными от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", – заявила Геращенко.

Российские прихвостни категорически отказались от всех предложений украинской стороны относительно обмена заложниками. Так, Киев предлагал передать Кремлю 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях.

Кроме того, представители оккупантов "устроили отвратительную истерику", когда украинская сторона выдвинула требование немедленно освободить моряков, что были незаконно и обстреляны захваченные в Керченском проливе. 

"Во время обсуждения возможных вариантов обмена заложников, приглашенная из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины. Украинская делегация выразила решительный протест координатору относительно превращения тяжелого переговорчого процесса на базар с бранными хамами и покинула зал заседаний", — рассказала Геращенко.

Как сообщал ONLINE.RU, бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент России Владимир Путин из-за санкций и потери солдат все же выведет войска РФ с Донбасса.

Источник: ONLINE.UA Теги: ТКГ, Ирина Геращенко, Минск, ОРДЛО
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