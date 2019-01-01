СМИ: в Германии судят племянника Киселева за войну против Украины

СМИ: в Германии судят племянника Киселева за войну против Украины

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Фото: скриншот відео

В Германии начался суд над гражданином ФРГ российского происхождения, который воевал против Украины на Донбассе. По данным местных СМИ, мужчина является племянником кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, передает ONLINE.UA со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Окружной суд Мюнхена начал дело 27 февраля и его рассмотрение продлится три дня.

"Немецкая прокуратура сообщает, что обвиняемый пополнил ряды российских националистов в августе 2014 года – их группа называлась "Имперский легион". Там его научили пользоваться огнестрельным оружием. Впоследствии вместе с отрядом русских националистов он отправился на войну против Украины", — сказано в сообщении.

Мужчину обвиняют в "подготовке к насилию, которое вредит государству". Отметим, за такое нарушение в Германии наказывают даже тогда, если оно было совершено против другой страны. Рассмотрение дела продлится три дня.

Издание RTVI сообщает, что на скамье подсудимых оказался племянник известного любителя Путина Дмитрия Киселева.

СМИ: в Германии судят племянника Киселева за войну против Украины (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон и загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.

Источник: ONLINE.UA Теги: суд, Донбасс, ФРГ, Дмитрий Киселев, племянник
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