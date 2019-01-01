"РФ увеличила втрое количество своих военных в Крыму": Украина озвучила в ОБСЕ шокирующие данные

В ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил, что в течение 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. Так, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, все эти действия изменили баланс сил как в Черном и Азовском морях, так и в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

"Одним из серьезнейших вызовов безопасности, которые возникают вследствие российского вторжения в Крым, является его быстрое превращение в огромную военную базу. Из-за этого российские масштабные сухопутные, воздушные и военно-морские компоненты изменили баланс безопасности не только в Черном и Азовском морях, а и в более широком регионе, который охватывает Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. Кроме этого, по сравнению с периодом до оккупации, Россия почти в три раза увеличила численность своих военнослужащих на полуострове: с 12 до 32 тысяч человек. Это сопровождалось также резким увеличением военных мощностей в Крыму", — сказано в сообщении.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что украинских граждан, которые проживают в оккупированном Крыму и Севастополе, принудили к принятию российского гражданства, и теперь они подлежат обязательному военному призыву в РФ. Как известно, это противоречит обязательствам государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.