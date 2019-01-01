Украинской певице MARUV присудили награду в России

Украинской певице MARUV присудили награду в России

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MARUV (фото — з відкритих джерел)

Украинской певице MARUV, которая после победы в Национальном отборе на Евровидение 2019 отказалась подписывать контракт и представлять Украину, присудили награду в России, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что украинка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018, однако сама артистка за наградой не поехала.

Российское издание "Московский комсомолец" опубликовало новость о том, что MARUV обрадовалась награде и поблагодарила в видео. Вместе с этим финалистка украинского Нацотбора на Евровидение упомянула в ролике о том, что скоро приедет с гастролями в РФ. Добавим, у певицы в апреле запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

"Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю". – заявила MARUV.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидение-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Стоит отметить, что в Maruv были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания в договоре выдвигает "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: MARUV, награда, РФ, Евровидение-2019, скандал
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