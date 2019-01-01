Украинской певице MARUV присудили награду в России

Украинской певице MARUV, которая после победы в Национальном отборе на Евровидение 2019 отказалась подписывать контракт и представлять Украину, присудили награду в России, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что украинка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018 , однако сама артистка за наградой не поехала.

Российское издание "Московский комсомолец" опубликовало новость о том, что MARUV обрадовалась награде и поблагодарила в видео. Вместе с этим финалистка украинского Нацотбора на Евровидение упомянула в ролике о том, что скоро приедет с гастролями в РФ. Добавим, у певицы в апреле запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

"Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю". – заявила MARUV.