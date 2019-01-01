"Вы должны сдать убийц": сын погибшей от "Новичка" в Солсбери написал письмо Путину

Фото з відкритих джерел

20-летний сын Дон Стерджесс, которая погибла в результате химической атаки "Новичком" в Солсбери, написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. Он попросил, чтобы он проявил человечность и сдал убийц его матери Лондону, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Mirror.

Британец Эван Хоуп, сын погибшей женщины, требует восстановления справедливости и наказания виновных за смерть матери. Он просит Путина передать Британии двух подозреваемых наемных убийц — российских агентов Чепигу и Мишкина, которых защищает Россия от правосудия в Великобритании.

"По мнению британской полиции, по крайней мере два гражданина России ответственны за смерть моей матери. Но, похоже, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам с просьбой позволить британским офицерам допросить этих людей. Путин должен сдать этих убийц, чтобы моя семья наконец-то смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность... Все, чего мы хотим — справедливость. Он должен быть в состоянии понять это", — заявил сын Дон Стерджесс.

Напомним, Дон Стреджесс умерла в результате отравления "Новичком" в июле 2018 года, спустя несколько месяцев после покушения на убийство на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция установила, что женщина была отравлена следами нервно-паралитического вещества, которые остались от отравления Скрипалей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество нервного-паралитического вещества "Новичок", которое содержалась в флаконе для духов, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, могло привести к гибели 4 тысяч человек.