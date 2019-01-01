"Они не боятся разгневать Россию": эксперт рассказал, на кого может положиться Украина

"Они не боятся разгневать Россию": эксперт рассказал, на кого может положиться Украина

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Фото: 24tv.ua

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны НАТО. Кроме того, он отметил, что Европейский Союз и США объединяют усилия в поддержке Украины в сопротивлении российской агрессии – ракетный эсминец США в порту Одессы это подтверждает. Именно на ЕС, Альянс и Штаты может положиться Украина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам эксперта, раскручивание темы об ухудшении отношений США с Евросоюзом абсолютно не соответствует действительности. Особенно – если речь идет об Украине.

"Когда речь идет о действительно важных вещах, таких, как поддержка народа Украины, мы стоим бок о бок, и делегация высокого уровня, которая прибыла со мной, является лишь еще одним подтверждением этого. 25 февраля боевой корабль США вошел в порт Одессы.Судно уже успело принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины", — добавил он.

Мероприятия американских судов в Черное море Сондланд назвал свидетельством свободы мореплавания. США могут входить в международные воды "когда и где пожелают", не заботясь при том о препятствиях. 

"НАТО не боится разгневать Россию. Альянс вполне способен справиться с любой проблемой, которая может возникнуть", — отметил эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО признали Россию ответственной за нарушения прав человека в Украине.

Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, НАТО, ЕС, США, РФ
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