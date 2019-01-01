"Они не боятся разгневать Россию": эксперт рассказал, на кого может положиться Украина

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Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны НАТО. Кроме того, он отметил, что Европейский Союз и США объединяют усилия в поддержке Украины в сопротивлении российской агрессии – ракетный эсминец США в порту Одессы это подтверждает. Именно на ЕС, Альянс и Штаты может положиться Украина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".