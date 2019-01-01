"Кайфуют от вседозволенности": в Украине жестко раскритиковали новую провокацию РФ в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что задержание священника ПЦУ архиепископа Климента российскими силовиками в оккупированном Крыму является ничем иным, как сознательной провокацией, которую организовала Москва. Цель, которой пытались достичь оккупанты на полуострове: пошатнуть авторитет Климента и новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. При чем в присущем им стиле – кайфуя от вседозволенности и торжества беззакония. Это попытка поколебать духовный авторитет архиепископа Климента в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет созданной ПЦУ", — говорит дипломат.

Климкин подчеркнул, что подобная провокация со стороны Москвы является также проверкой реакции и расшатыванием эмоций в украинском обществе.

"Угадайте с трех раз, почему именно сейчас. И все три варианта правильные: приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получения Томоса. И поэтому мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся", – пояснил Климкин.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 марта в оккупированном Симферополе задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, который должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону.