Лукашенко поставил Путину условие по объединению Беларуси и РФ

Лукашенко поставил Путину условие по объединению Беларуси и РФ

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Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта — равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен", — добавил он.

Белорусский лидер отметил, что принцип равных условий должен соблюдаться.

"Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", — отметил белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что "исторически широчайшее поле для взаимодействия" в Беларуси сложилось с Россией, но есть же много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.

Как известно, наиболее проблемной темой Беларуси и России является налоговый маневр в нефтяной сфере. Но есть еще много нюансов в двусторонних союзных отношениях Москвы и Минска, в том числе по тематике развития Союзного государства РФ и Беларуси.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко заявлял о том, что Россия больше не братское государство, но остается ключевым внешним партнером для Беларуси.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Беларусь, РФ
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