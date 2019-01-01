В Кабмине ответили, возможно ли снизить цены на газ

В Кабмине ответили, возможно ли снизить цены на газ

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Фото: wikipedia.org

Украина потеряет поддержку партнеров и средства, если снизит цены на газ. С данным заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, передает ONLINE.UA.

"Мы с июля 2017 года максимально хотели избежать вопроса повышения цен на газ. Мы просто не смогли этого сделать", – заявил премьер.

Гройсман также отметил, что это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может.

"Если кто говорит, что мы это сделаем в одностороннем порядке, знайте: на следующий день от нас откажется как от партнеров весь цивилизованный мир – и заведут страну в глубокий экономический кризис", – заявил Гройсман

Глава правительства пояснил: "Мы этого допустить не можем и потому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемы даже шаги, другого варианта у нас не было".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения.

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, цены, Кабмин, МВФ
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