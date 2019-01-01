Докатились: Госдума РФ одобрила наказание за неуважение к власти

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об ответственности за оскорбительные высказывания про органы власти, символы государства и общества. "За" проголосовали 327 депутатов, против – 42, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Данным законопроектом предлагаеться ввести штраф до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан или административным арестом на срок до 15 суток. Согласно тексту закона, наказать могут за информацию, которая не только "проявляет явное неуважение", но и "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

"За публикацию "фейков" граждан хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.Если нарушение повторное или же создает фейковые помехи для важных объектов, то штраф для юридических лиц может достигать полутора миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Также указано, что во втором чтении приняли поправки, которые несколько смягчают закон. Официальные СМИ будут иметь возможность оперативно удалить фейковое сообщение, чтобы избежать штрафа.

Как сообщал ONLINE.UA, в Госдуму РФ уже внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.