В США назначили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию

Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Весса Митчелла, который недавно ушел в отставку, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ekathimerini.

Отмечается, что Митчелла заменит карьерный дипломат Филипп Рикер. Он занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам. Пока официального представления Рикера еще не было, но СМИ пишут, что он начнет работать с 18 марта.

Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вспомнил о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности – это возможность продвинуться в переговорах с Косово".

Роберт Палладино подтвердил информацию о назначении Рикера.

"Позднее в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии", – сказал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предостерег перед растущей российской угрозой и призвал к размещению большего количества военных кораблей для сдерживания РФ.