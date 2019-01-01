В Кабмине сделали позитивный прогноз по росту зарплат в Украине

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По итогам 2019 года есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тысяч гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% рост реальной заработной платы", — добавил вице-премьер.

Розенко отметил, что власть понимает, что труд украинцев недооценен и сейчас около 20% семей в Украине находятся за чертой бедности.

При этом он подчеркнул, что за последние несколько лет был сделан серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты.

"Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была $ 53, сегодня уже больше $ 150", — заявил Розенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее правительство предложило Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. С данным заявлением выступил министр социальной политики Андрей Рева.