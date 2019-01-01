Преемница Меркель прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг нее

Преемница Меркель прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг нее

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Аннегрет Крамп-Карренбауер (фото — flickr.com)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер отреагировала на критику, которая была спровоцирована ее шуткой, высмеивающей интерсексуалов, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Как известно, активисты, которые защищают права сексуальных меньшинств, и политики раскритиковали веселую карнавальную речь Крамп-Каренбауер, в которой она высмеяла идею туалетов для интерсексуалов.

Политик обратилась к поклонникам в северном городе Деммин вечером 6 марта. Преемница Меркель защитила свою шутку и сказала, что не может понять реакцию, которую она спровоцировал. Дух карнавала, сказала она, означает, что "не надо взвешивать каждое ваше слово".

"Если мы такие жесткие, как это было в последние несколько дней, тогда часть традиций и культуры в Германии будет разрушена, а мы не должны допускать этого. Сейчас это так, будто мы самые напряженные люди в мире. Так не может продолжаться", — сказала она.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, в очередной раз поддержала строительство газопровода "Северный поток-2" и выразила недовольство возможной реакцией США в виде санкций.
Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, шутка, скандал, ФРГ, Аннегрет Крамп-Карренбауер
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