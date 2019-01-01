Преемница Меркель прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг нее

Аннегрет Крамп-Карренбауер (фото — flickr.com)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер отреагировала на критику, которая была спровоцирована ее шуткой, высмеивающей интерсексуалов, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Как известно, активисты, которые защищают права сексуальных меньшинств, и политики раскритиковали веселую карнавальную речь Крамп-Каренбауер, в которой она высмеяла идею туалетов для интерсексуалов.

Политик обратилась к поклонникам в северном городе Деммин вечером 6 марта. Преемница Меркель защитила свою шутку и сказала, что не может понять реакцию, которую она спровоцировал. Дух карнавала, сказала она, означает, что "не надо взвешивать каждое ваше слово".